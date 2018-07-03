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В домах уплотнительной застройки в Парковом-2, которую потребовал остановить губернатор, успели продать 38 квартир
03.07.2018 г. 13:35
Фото с сайта parki2.ru
В правительстве Челябинской области работают по вопросу об уплотнительной застройке в микрорайоне Парковый-2.
Борис Дубровский потребовал прекратить ее на прошлой неделе после встречи с инициативной группой жильцов. Однако, по словам главы региона, жители микрорайона заявляют, что работы на объектах продолжаются.
Глава города Евгений Тефтелев отметил, что на заседании рабочей группы решили запретить строительство одного из зданий, не предусмотренных начальным проектом. Вместе с тем, стало известно, что в домах уплотнительной застройки микрорайона успели продать 38 квартир. Этот вопрос также будет решать рабочая группа.
Фото с сайта parki2.ru
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