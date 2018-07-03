В Челябинске на электрошкафах возле памятника «Орленок» нарисовали Пушкина

Фото: vk.com/chelurban

Челябинские урбанисты расписали еще один трансформаторный шкаф в центре города.

Трое художников украшали его целую неделю. На этот раз они изобразили композицию сразу на пяти ящиках. На одном из них они нарисовали А.С. Пушкина. Великий русский поэт стоит на фоне зимнего леса, который изображен еще на четырех ящиках. Изначально Пушкин должен был стоять с пистолетом, однако в ходе работы в руке у поэта изобразили книгу, которую он как бы протягивает зрителю.

На данный момент активисты движения «Челябинский урбанист» расписали 25 трансформаторных шкафов в центре города. В среднем на каждый объект собирают пожертвований на сумму до 7 тыс. рублей.

Фото: «Челябинский урбанист» / vk.com

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