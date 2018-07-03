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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинскую область на переговоры с местным бизнесом приедут 120 китайских предпринимателей
03.07.2018 г. 13:10
В Челябинске пройдет конференция по промышленному и научно-техническому сотрудничеству Южного Урала и китайской провинции Хэйлунцзян.
В делегацию вошли лидеры промышленности, науки, IT-сферы, сельского хозяйства и других отраслей экономики Китая. Встречи с представителями деловых кругов Южного Урала пройдут в отеле Radisson Blu 11 и 12 июля. Также делегаты посетят ряд промышленных предприятий региона.
По словам губернатора Бориса Дубровского, переговоры простимулируют развитие малого и среднего бизнеса в Челябинской области, поскольку он наиболее динамичен, мобилен и отзывчив на новые идеи и проекты.
«Здесь интересно работать, потому что есть большое количество вариаций для взаимодействия, особенно учитывая тот фактор, что Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году», — резюмировал он.
Фото с сайта fainaidea.com
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