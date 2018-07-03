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В Челябинске приставы арестовали шесть автомобилей должников прямо на парковках торговых центров
03.07.2018 г. 11:38
Фото с сайта r74.fssprus.ru
Сотрудники областного управления ФССП провели в Челябинске мероприятие «Район».
Приставы совместно с инспекторами ГИБДД устроили рейд на парковках торгового комплекса и гипермаркета в Советском районе. За три часа они проверили порядка 600 автомобилей. Владельцы 33 из них имели непогашенные задолженности.
Шесть машин неплательщиков — три иномарки, две отечественных легковушки и «Газель» — приставы арестовали. Еще семеро автовладельцев погасили свои долги на месте, причем один из них заплатил за фактического владельца машины, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Фото: пресс-служба УФССП России по Челябинской области
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