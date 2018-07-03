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В июне южноуральцы называли новорожденных Княгиней и Спартаком
03.07.2018 г. 11:25
Фото с сайта old.sntat.ru
В госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области представили июньский рейтинг имен новорожденных.
Среди популярных имен девочек — Алиса, Варвара, Полина, Ксения и София. У мальчиков преобладают Александр, Михаил, Артем, Дмитрий, Иван и Тимофей.
Немало в июне оказалось редких и экзотических имен. Так, некоторых девочек родители назвали Серафимой, Златаславой, Августиной, Стефанидой и Княгиней. Среди мальчиков остаются популярными традиционные русские имена - Елисей, Прохор, Кузьма, Тихон, Демьян. Однако в прошлом месяце детей также называли Спартаком и Теодором.
Рейтинг самых популярных и самых редких имен новорожденных областной ЗАГС ежемесячно публикует в своем сообществе во «ВКонтакте».
Фото с сайта old.sntat.ru
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