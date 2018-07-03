Эксперты заявляют об отсутствии реальной поддержки семейного предпринимательства в России

Фото с сайта balashiha.ru

На конференции в ЮУТПП назвали главные проблемы развития семейного предпринимательства.

Вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Сергей Ермаков отметил, что семейному бизнесу остро не хватает нормативно-правовой базы, созданной специально под компании, которые создают с помощью родственных связей. Он напомнил, что в 2016 году было издано распоряжение правительства, в котором предусмотрено развитие семейного торгового бизнеса. Однако до сих пор в стране даже нет такого официально оформленного понятия, как семейное предпринимательство. Это приводит к трудностям с регистрацией бизнеса и его оторганизацией, а также с дальнейшей передачей по наследству, сказал Сергей Ермаков.

«Многие семейные предприятия вынуждены регистрироваться как отдельные юридические лица или индивидуальные предприниматели. Такая структура организации бизнеса попадает под статьи 20 Налогового кодекса РФ, согласно которой данные лица признаются взаимозависимыми, так как их отношения влияют на условия их деятельности, сделок между ними, что является поводом для проверок со стороны налоговых органов, приводит к начислению налогов и штрафам», - сказал Сергей Ермаков.

Также немаловажной проблемой является психологическая неготовность наследников вести и сохранять бизнес в семье. В Европе это решается с помощью открытия семейных офисов. В России такая практика отсутствует, добавил Сергей Ермаков. Руководитель Союза женщин-предпринимателей Челябинской области Вера Соколова подтвердила, что специфика семейного бизнеса в стране не учитывается. Но беспокоит не только это, но и то, что дети не хотят продолжать дело родителей.

«Мы и образование даже давали нашим детям с направленностью на наш бизнес, только у детей другие взгляды. То, что мы хотели и что они хотят – это две большие разницы. У них свое видение и свой путь в жизни. Думаю, что справимся сами пока. Но, конечно, дети помогают. Например, у меня управляющая – это моя дочь», - рассказала Вера Соколова.

Соучредитель компании «Группа Квадра» Ирина Юрина, напротив, считает, что у семейного бизнеса в России нет специфических проблем, а есть общие – волнующие всех предпринимателей.

«Наш бизнес изначально организован как семейный, вместе с супругом. Мы оба являемся собственниками, соучредителями. Мы больше сталкиваемся с общероссийскими трудностями, а семейная составляющая пока никак не накладывает отпечаток на наш бизнес», - прокомментировала Ирина Юрина.

Что касается привлечения детей в бизнес, то многие эксперты отмечают, что это трудно сделать в том числе потому, что дети видят, как тяжело родителям бывает взаимодействовать с органами власти, контролерами и конкурентами. «Они видят больше минусов, чем плюсов», - резюмируют аналитики.

Фото с сайта balashiha.ru

Все новости за 03.07.2018 г.»