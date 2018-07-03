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29.06.2018 г. | 08:48
Работы по рекультивации свалки в Челябинске оценили почти в 3 млрд рублей
03.07.2018 г. 10:06
На рекультивацию челябинской свалки планируют потратить 2,9 млрд рублей.
Деньги рассчитывают получить из федерального бюджета. Часть работ будут проводить с использованием средств области. Так, из регионального бюджета выделят 70 млн рублей на проектирование рекультивации. Работы начнутся весной 2019 года. В следующем году область рассчитывает получить из федерального бюджета первые 500 млн рублей.
Рекультивацию проведут в несколько этапов, деньги будут выделять частями, сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев. Первые результаты правительство планирует получить к 2020 году. К саммиту ШОС свалку собираются накрыть специальным материалом.
С 1 июля на городском полигоне ввели ограничения на ввоз мусора. Теперь часть отходов направляют на свалку в Полетаево.
Фото с сайта www.livekuban.ru
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