Работы по рекультивации свалки в Челябинске оценили почти в 3 млрд рублей

Фото с сайта livekuban.ru

На рекультивацию челябинской свалки планируют потратить 2,9 млрд рублей.

Деньги рассчитывают получить из федерального бюджета. Часть работ будут проводить с использованием средств области. Так, из регионального бюджета выделят 70 млн рублей на проектирование рекультивации. Работы начнутся весной 2019 года. В следующем году область рассчитывает получить из федерального бюджета первые 500 млн рублей.

Рекультивацию проведут в несколько этапов, деньги будут выделять частями, сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев. Первые результаты правительство планирует получить к 2020 году. К саммиту ШОС свалку собираются накрыть специальным материалом.

С 1 июля на городском полигоне ввели ограничения на ввоз мусора. Теперь часть отходов направляют на свалку в Полетаево.

Фото с сайта www.livekuban.ru

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