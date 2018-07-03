В Челябинске до конца июля перекрыли улицу Васенко

Фото с сайта Vyksavkurse.ru

На одном из старейших долгостроев в центре Челябинска возобновили работы.

Здание на перекрестке улиц Васенко и Коммуны планируют сдать в эксплуатацию к 2020 году. Во время саммитов ШОС и БРИКС там будет располагаться спортивно-гостиничный комплекс с подземной парковкой. Сейчас там готовят к работам строительную площадку.

Проезд по улице Васенко перекрыли бетонными блоками. Ограничение движения будет действовать до 25 июля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото с сайта Vyksavkurse.ru

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