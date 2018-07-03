В Челябинской области на четверть подешевел «борщевой набор»

Фото с сайта vkuso.ru

На Южном Урале по сравнению с 2017 годом снизились цены на продукты.

В целом овощи подешевели на 3,4%, в том числе те, которые входят в состав «борщевого набора». Так, свекла упала в цене на 7,6%, морковь — почти на 10%, картофель и лук — на 30%, а капуста — на 42%, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

В мае также подешевели мясо, вареная колбаса и фарш. Это связывают с высоким уровнем самообеспеченности региона данными продуктами. Динамика цен на непродовольственные товары осталась умеренной.

В целом инфляция на потребительском рынке снизилась до 2,3% (в марте и апреле инфляция составляла 2,4%), а общий рост цен на большинство товаров и услуг не превысил 4%, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Центробанка.

Фото с сайта vkuso.ru

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