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В Челябинске продлили ограничение движения по Свердловскому проспекту
03.07.2018 г. 09:00
Фото с сайта news.nashbryansk.ru
Ремонт дорожного полотна на Свердловском проспекте затянется.
Дорожные работы на одной из центральных транспортных артерий города продлятся до 25 июля. Сначала дорожники завершат ремонт на участке от улицы Мастеровой до Комсомольского проспекта, далее от проспекта Победы до улицы Островского. Затем работы начнутся на отрезке от улицы Калинина до улицы Труда.
Укладывать асфальт на Свердловском проспекте начали в конце июня. Дорогу ремонтируют с помощью трех укладчиков, это позволит сделать покрытие бесшовным.
В городской администрации просят автолюбителей быть внимательнее при проезде участков, где идет ремонт, и соблюдать знаки и схему движения.
Фото с сайта news.nashbryansk.ru
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