Открыт прием заявок на участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018»

В Челябинске стартует прием заявок на участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске». В этом году мультимедийный проект радиостанции «Челябинское эхо» и 31 канала пройдет в четвертый раз.

Фото: Иван Беломестнов

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» — это проект о новой экономике города и людях, которые ее строят. Это рассказ о предприятиях Южного Урала, которые захватывают рынки, разрабатывают уникальные продукты, разрушают стереотипы о ведении бизнеса в целом. О предприятиях, которыми без сомнений может гордиться не только Челябинск, но и вся Россия.

Организаторы премии ищут руководителей, которые готовы раскрыть особенности ведения бизнеса на Южном Урале.

Участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске» – это создание дополнительного конкурентного преимущества для предприятия: возможность рассказать о продуктах и услугах широкой аудитории, показать прозрачность и открытость бизнеса, повысить узнаваемость бренда и доверия к нему.

Что дает участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске»:

— новые деловые связи и окружение;

— идеи для бизнеса от экспертов;

— интервью руководителей на ТВ, радио;

— видеоролики о предприятиях на ТВ;

— PR-поддержка онлайн, в печатной прессе;

— призы и подарки от организаторов и партнеров.

В этом году в финал проекта выйдут 10 предприятий. Руководители представят свой бизнес в эфире 31 канала и радиостанции «Челябинское эхо». Победителей определит экспертный совет. Торжественная церемония вручения бизнес-премии «Сделано в Челябинске» состоится в декабре.

Прием заявок открыт на сайте echochel.ru до 20 августа 2018 года.

Положение о премии

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*подробная информация об организаторе премии, порядке и условиях участия в Премии, о количестве призов и подарков, условиях, сроках и порядке их получения опубликована на сайте echochel.ru в разделе «Сделано в Челябинске 2018».

ДЛЯ СПРАВКИ: Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» была учреждена радиостанцией «Челябинское эхо» в 2015 году. В финал проекта в 2015-2016 годах вышли 40 предприятий, в 2017 – 20, общая численность персонала которых превышает 11 500 человек, география бизнеса - 47 стран. Лауреатами премии «Сделано в Челябинске» в 2016 году стали ОАО «Челябинский механический завод», ООО «Уралспецмаш», Адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры».

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