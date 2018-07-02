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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области компанию «ЛАНИТ-Урал» оштрафовали на 115 млн рублей за дачу взяток
02.07.2018 г. 15:30
Прокуратура наказала компанию «ЛАНИТ-Урал» за коррупционные нарушения.
В 2015-2016 годах руководители компании «ЛАНИТ-Урал» передали взятки в размере 16,2 млн и 29 млн рублей должностному лицу из челябинского филиала «Ростелекома». Взамен тот пообещал оказать помощь в прохождении конкурсов. Это позволило заключить два договора с «Ростелекомом» на общую сумму почти 550 млн рублей.
Сотрудника «Ростелекома» осудили в апреле 2018 года, он получил пять лет строгого режима. По итогам прокурорской проверки компанию «ЛАНИТ-Урал» привлекли к административной ответственности по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица в крупном и особо крупном размерах. На компанию наложили два штрафа общей суммой 115 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта rzn.info
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