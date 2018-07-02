Нового главу Миасса изберут на этой неделе

Фото с сайта wikimapia.org

Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Миасса перенесли на четверг, 5 июля.

Заседание перенесли на день раньше, с пятницы, 6 июля, на четверг, 5 июля. Как отметили в миасском городском собрании депутатов, это сделали по «обращению членов комиссии, представляющих губернатора Челябинской области».

Конкурсная комиссия рекомендует кандидатов, из которых депутаты выберут нового главу городского округа. Сессию проведут в этот же день. Начало — в 14:00.

Всего на пост мэра Миасса претендуют десять кандидатов. Это депутат местного горсобрания Константин Башлыков, депутат ЗСО Валихан Тургумбаев, общественница Татьяна Якимова, руководитель комитета по делам молодежи городской администрации Данила Михеев, пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин, бывший руководитель горадминистрации Валентин Вертипрахов, сотрудник Тургоякского рудоуправления Дмитрий Сундеев, пенсионер Александр Иванов, экс-руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко и нынешний и.о. мэра Григорий Тонких.

Фото с сайта wikimapia.org





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