Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта www.kurer-sreda.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 23 по 29 июня 2018 года.



1. Шокирующие трагические случаи произошли с детьми в Челябинской области



15-летняя школьница из Магнитогорска скончалась от острого алкогольного отравления. 24 июня родители привезли восьмиклассницу в детскую больницу. Врачи диагностировали алкогольную интоксикацию, но спасти девочку не смогли. Она скончалась. Известно, что до трагедии школьнице и ее подруге алкогольный напиток купил взрослый, его личность пока не установлена.

Мужчину разыскивают, против него возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, в каком магазине он купил спиртное, весь ассортимент изъяли. Вторая девочка находится в больнице. В начале недели ее состояние было тяжелым. Расследование трагического инцидента взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Фото с сайта sledcom.ru

В понедельник, 25 июня, в детском лагере в Миассе умер 13-летний мальчик. По данным следственных органов, во время игры со сверстниками у ребенка произошел эпилептический приступ. Медицинские работники, которые пытались его реанимировать, не смогли помочь, и мальчик скончался.

По факту трагедии в управлении СКР по Челябинской области провели проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом профессиональных обязанностей. Следователеям предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям сотрудников лагеря и медиков.

25 июня в Магнитогорске арестовали 27-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве ребенка. По версии следствия, днем 22 июня он убил 15-летнюю дочь хозяев квартиры, в которой делал ремонт. Возбуждено уголовное дело. Суд постановил заключить мужчину под стражу.

2. В Челябинской области с 1 июля сменится гарантирующий поставщик электроэнергии

Поставщиком электроэнергии в Челябинской области вместо «Челябэнергосбыта» станет «МРСК Урала». Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «МРСК Урала» Дмитрий Вялков рассказал, что компания предпримет меры по подхвату функций, которые ранее осуществлял «Челябэнергосбыт». По его словам, на потребителях это никак не отразится.

«Самой важной для себя задачей мы видим сохранение канала взаимодействия с потребителями. Потребитель не должен почувствовать на себе переход функций гарантирующего поставщика от Челябэнергосбыта к «МРСК Урала». Плюс задача — максимальное сохранение производственного персонала «Челябэнергосбыта» и прием в штат «МРСК Урала», — прокомментировал Дмитрий Вялков.

Фото с сайта vistanews.ru

Министр тарифного регулирования Челябинской области Татьяна Кучиц заявила, что «Челябэнергосбыт» не сможет участвовать в оптовых продажах электроэнергии. По ее словам, «МРСК Урала» будет гарантирующим поставщиком не более года, а затем министерство энергетики России проведет конкурс.

«Челябэнергосбыт» лишили статуса гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка электроэнергии 22 июня 2018 года. Компания покинула рынок из-за многомиллиардных долгов. Общий размер задолженности «Челябэнергосбыта» составляет порядка 11 млрд рублей, из них 4 млрд рублей с него намерена взыскать «МРСК Урала». В компании также заявили, что тарифы в связи со сменой поставщика не изменятся.

3. Суд не вернул «Мечел-Коксу» разрешение на выбросы

Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отзыве у «Мечел-Кокса» разрешения на загрязнение окружающей среды. Выбросы «Мечел-Кокса» в марте 2016 года регламентировал Росприроднадзор. Позже в прокуратуре выяснили, что приказ был издан без учета фонового загрязнения, а также без заключения на соответствие выбросов санитарным правилам.

Фото с сайта www.mechel.ru

По требованию ведомства, Росприроднадзор в июне 2017 года аннулировал ранее выданное «Мечел-Коксу» разрешение. Компания обратилась в суд, где этот приказ признали недействительным. Дело пересмотрели в Восемнадцатом Арбитражном апелляционном суде, который отменил решение первой инстанции и отказал «Мечел-Коксу», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

4. Власти потратили 73 млн рублей на покупку здания для подконтрольных СМИ

Правительство Челябинской области выкупило у «Ростелекома» здание для будущего медиахолдинга. Сумма сделки составила 72,9 млн рублей. Правительство приобрело здание на улице Калинина, 21, которое ранее арендовал телеканал «Восточный экспресс». В помещении площадью около 2,5 тыс. квадратных метров располагаются серверные блоки и студийное оборудование со специализированной вентиляцией и отделкой, сообщили в пресс-службе областного минимущества.

Фото с сайта chelchel-ru.livejournal.com

Ранее было объявлено, что подконтрольные региональным властям СМИ объединяют в один медиахолдинг. В структуру вошли «Издательский дом «Губерния», «Областное телевидение» и «Ассоциация «Канал-ТВ», которые до этого были расположены по четырем адресам в разных районах.

5. ЮУрГУ вошел в сотню лучших вузов России по версии Forbes

Журнал Forbes представил первый собственный рейтинг вузов России. По словам авторов, учитывались не только научная деятельность и качество образования университетов, но и карьерные достижения их выпускников. Всего исследовали 600 вузов и биографии более 1600 представителей российской элиты.

«Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников (максимум 20 баллов)», — отметили составители рейтинга.

Фото с сайта www.susu.ru

На первой строчке — Российская экономическая школа (итоговый балл составил 50,73), Президентская академия (50,30 балла) и Московский физико-технический институт (49,92 балла). МГИМО и МГУ занимают соответственно пятое и шестое места (48,90 и 48,38 балла). Также в список лучших вузов по версии Forbes вошел Южно-Уральский государственный университет. Он занял 90-ю позицию. Итоговый балл ЮУрГУ — 36,07.

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