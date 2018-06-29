Челябинцы отложили отпуск из-за чемпионата мира по футболу

Фото с сайта www.sochi.ru

Эксперты заявили, что чемпионат мира по футболу скорректировал планы челябинцев на отдых.

Директор компании «Сусанин» Анатолий Гуревич отметил, что сезон отдыха 2018 года нельзя сравнивать с прошлогодним. Дело в том, что, по его словам, многие остались дома, чтобы смотреть футбол, а в отпуск поедут после окончания чемпионата. Турнир сказался на путешествиях как за рубеж, так и по России.

«Путешествия по России — это вещь относительная. По России большинство людей путешествует самостоятельно, также в этом году чемпионат мира по футболу изменил все направления и механизмы передвижения, поэтому этот год, а особенно первая половина лета, не показательны с точки зрения туризма», — пояснил Анатолий Гуревич.

Многих путешественников, которые не являются заядлыми футбольными болельщиками, отпугнули города, где проходят матчи. Например, это произошло с Сочи и Санкт-Петербургом. Заместитель директора туристического агентства «Спутник» Дарья Ерхова рассказала, что многие челябинцы отказались ехать в Северную столицу в июне, даже несмотря на белые ночи.

«Спрос на передвижения получается отложенный. Например, для Санкт-Петербурга июнь очень посещаемое время (период белых ночей), но в этом году большая часть туристов предпочли поехать в июле или в августе. В период ЧМ стоимость гостиниц возросла, а значит и стоимость путевок тоже, но к окончанию ЧМ цены стабилизируются и вернутся к стандартному варианту», — прокомментировала Дарья Ерхова.

Вместе с тем эксперты отметили, что чемпионат хоть и оказывает сильное влияние на рынок туров, некоторые моменты остаются стабильными. Так, среди россиян по-прежнему с большим отрывом от других стран по популярности лидирует Турция. Стоимость поездки на неделю составляет примерно 24-30 тыс. рублей за человека. Цены в Сочи тем временем и так не радовали путешественников, а с учетом того, что там проводятся матчи чемпионата по футболу, минимальная стоимость путевки теперь составляет 35-40 тыс. рублей на одного человека.

Фото с сайта www.sochi.ru

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