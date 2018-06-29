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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске запретили устраивать митинги на Алом Поле
29.06.2018 г. 16:45
Правительство Челябинской области исключило Алое Поле из перечня мест, отведенных для проведения массовых публичных акций.
Соответствующее постановление в пятницу, 29 июня, подписал губернатор Борис Дубровский. Теперь проведение митингов, пикетов, шествий и прочих публичных акций протеста на Алом Поле запрещено. Вместо этого в документ добавили новую площадку — парковку ледовой арены «Трактор» со стороны улицы Татищева.
В четверг, 5 июля, там пройдет митинг Федерации независимых профсоюзов России против повышения пенсионного возраста. Аналогичные акции протеста состоятся в сквере имени Колющенко. В воскресенье, 1 июля, там будут митинговать сторонники Алексея Навального, а 14 июля протестовать против повышения возраста выхода на пенсию туда придут активисты партии «Справедливая Россия».
Фото с сайта centradm.ru
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