В Челябинске запретили устраивать митинги на Алом Поле

Фото с сайта centradm.ru

Правительство Челябинской области исключило Алое Поле из перечня мест, отведенных для проведения массовых публичных акций.

Соответствующее постановление в пятницу, 29 июня, подписал губернатор Борис Дубровский. Теперь проведение митингов, пикетов, шествий и прочих публичных акций протеста на Алом Поле запрещено. Вместо этого в документ добавили новую площадку — парковку ледовой арены «Трактор» со стороны улицы Татищева.

В четверг, 5 июля, там пройдет митинг Федерации независимых профсоюзов России против повышения пенсионного возраста. Аналогичные акции протеста состоятся в сквере имени Колющенко. В воскресенье, 1 июля, там будут митинговать сторонники Алексея Навального, а 14 июля протестовать против повышения возраста выхода на пенсию туда придут активисты партии «Справедливая Россия».

Фото с сайта centradm.ru

Все новости за 29.06.2018 г.»