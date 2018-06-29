В Челябинской области запущен новый асфальтобетонный завод, который будет обеспечивать стройки саммитов ШОС и БРИКС

Фото с сайта gubernator74.ru

В Сосновском районе заработал мобильный асфальтобетонный завод.

Его смонтировала и запустила компания «Южуралмост». Произведен завод в Германии. Его модули легко собираются и разбираются и перевозятся в контейнерах. Завод можно оперативно перебросить к месту проведения дорожно-строительных работ, что сократит время перевозки готовых асфальтобетонных смесей.

Предприятие способно выдавать до 240 тонн асфальта в час. Оно отличается низким энергопотреблением и высокой теплоизоляцией, что повышает экологичность и безопасность работ. Губернатор Борис Дубровский на открытии заявил, что новый завод покроет потребности региона в асфальте. По его словам, предприятие окажет большую помощь в подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

Фото с сайта gubernator74.ru

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