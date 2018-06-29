В Челябинской области вынесли приговор банде, которая вымогала деньги у контрактников в военном городке

Фото с сайта vestikavkaza.ru

Четверо южноуральцев предстали перед судом за вымогательство денег и ценностей у военнослужащих по контракту.

Местные жители совершали преступления в 2014-2015 году на территории военного городка в Чебаркуле. От их действий пострадали 17 военнослужащих по контракту. Участники банды вымогали у них деньги и телефоны, а за отказ избивали потерпевших и угрожали им пистолетом и битами.

Один из военнослужащих отдал преступникам ключи от автомобиля Mazda-3 стоимостью почти 1 млн рублей. Впоследствии его вернули потерпевшему.

За вымогательство, разбой, грабеж и мошенничество областной суд приговорил четверых местных жителей к лишению свободы на срок от 3,5 года до 10 лет и штрафам от 40 тыс. до 120 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта vestikavkaza.ru



Все новости за 29.06.2018 г.»