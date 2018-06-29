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29.06.2018 г. | 08:48
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На озере Увильды после удара молнии сгорел коттедж
29.06.2018 г. 16:20
Фото с сайта www.znak.com
В Челябинской области в загородный дом ударила молния.
Пожар произошел в поселке Сайма в четверг, 28 июня. В этот день шел сильный ливень с грозой. После удара молнии в населенном пункте пропало электричество. По словам очевидцев, которые приводит Znak.com, через пару минут в крышу одного из домов попал еще один мощный разряд. После этого из-под кровли повалил дым.
Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям и спалил коттедж дотла. В данный момент устанавливается размер ущерба, причиненного пожаром. Проводится доследственная проверка.
Фото с сайта www.znak.com
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