Вкладчики «Мосуралбанка» будут получать компенсации в «Россельхозбанке»

«Россельхозбанк» будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам «Мосуралбанка», у которого ЦБ отозвал лицензию.

Банк победил в конкурсе «Агентства по страхованию вкладов». Теперь физические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить там компенсации в размере до 1 млн 400 тыс. рублей на одного вкладчика. Выплаты начнутся не позднее 6 июля.

Лицензию у «Мосуралбанка» ЦБ отозвал в пятницу, 22 июня. Причиной этого регулятор назвал ориентированность бизнес-модели банка на обслуживание интересов акционеров и аффилированных с ними лиц, что привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов.

В Челябинске у «Мосуралбанка» работало семь операционных офисов.

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