- 62.7565р. - 0.5345
- 72.9921р. - 0.0963
-
29.06.2018 г. | 08:48
Вкладчики «Мосуралбанка» будут получать компенсации в «Россельхозбанке»
29.06.2018 г. 15:33
Вкладчики «Мосуралбанка» будут получать компенсации в «Россельхозбанке»
«Россельхозбанк» будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам «Мосуралбанка», у которого ЦБ отозвал лицензию.
Банк победил в конкурсе «Агентства по страхованию вкладов». Теперь физические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить там компенсации в размере до 1 млн 400 тыс. рублей на одного вкладчика. Выплаты начнутся не позднее 6 июля.
Лицензию у «Мосуралбанка» ЦБ отозвал в пятницу, 22 июня. Причиной этого регулятор назвал ориентированность бизнес-модели банка на обслуживание интересов акционеров и аффилированных с ними лиц, что привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов.
В Челябинске у «Мосуралбанка» работало семь операционных офисов.
- 22.06.2018 г. Выплаты вкладчикам «Мосуралбанка», у которого ЦБ отозвал лицензию, начнутся не позднее 6 июля
- 22.06.2018 г. ЦБ отозвал лицензию «Мосуралбанка», у которого в Челябинске работало семь офисов
- 02.02.2018 г. Центробанк отозвал лицензии у страховой компании «Южуралжасо»
- 27.09.2017 г. «Дыра» в капитале челябинского банка «Резерв» почти достигла 180 млн рублей
- 22.08.2017 г. АСВ 23 августа начнет выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «Резерв»