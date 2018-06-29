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29.06.2018 г. | 08:48
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Жителя Каслей посадили на 14 лет за изнасилование 13-летней девочки
29.06.2018 г. 15:32
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинской области прошел суд над педофилом, который напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю.
Установлено, что летом 2017 года 34-летний житель Каслей заставил 13-летнюю девочку выпить алкоголь и склонил ее к сексу. Суд признал мужчину виновным в изнасиловании лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Педофила приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
Фото с сайта sledcom.ru
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