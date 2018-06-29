В Челябинске вынесли приговор «медвежатнику»-рецидивисту, ограбившему 14 квартир

Фото с сайта 74.мвд.рф

44-летнего жителя Челябинска осудили за совершение 14 квартирных краж.

Мужчина действовал с сентября 2017 по январь 2018 года в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах. Он проникал в квартиры и похищал деньги, драгоценности и бытовую технику. Всего он побывал в 14 квартирах, откуда вынес ценностей на сумму около 500 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали его с поличным на месте очередной кражи. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за аналогичные преступления. Курчатовский районный суд приговорил рецидивиста к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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