Четвертый этап отключения горячей воды начнется в Челябинске на следующей неделе

29.06.2018 г. 13:12

Четвертый этап отключения горячей воды начнется в Челябинске на следующей неделе
Фото с сайта yakutsk.news

С 3 июля в Челябинске стартует очередной этап опрессовок.

Подготовка котельных, теплосетей и системы теплоснабжения к новому отопительному сезону на четвертом этапе затронет порядка 500 жилых домов, 39 детских садов, 17 школ и 14 больниц в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.

В управлении ЖКХ заявили, что работы продлятся до 17 июля. Однако в некоторые дома горячая вода может вернуться раньше. Также коммунальщики не исключают, что опрессовки могут затянуться из-за аварий и дополнительного ремонта на некоторых объектах.

 

Список жилых домов Калининского района, отключаемых с 3  июля 2018 года

Адрес

250 лет Челябинска,10, 13, 13а, 14, 15а, 16, 16а, 17, 20, 20а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 42

40 лет Победы,24, 26, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 29в, 29д, 30, 30а, 31, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 36, 36а, 36в, 38, 38а, 38б, 40, 40а

Бр. Кашириных, 114, 114а, 116, 118(1), 118(2), 118а, 122, 122а, 124, 132, 132а, 134, 134а, 136, 136а, 138

пр. Победы,295а, 297, 299, 301(1), 301(2), 301а, 303(1), 303(2), 305, 315, 315а, 317, 317а, 321, 323, 331, 333, 333а, 335, 337, 337а

Салавата Юлаева,13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 17в, 23, 23а, 25, 25б, 29, 29а

Татищева, 266, 268

Чичерина,21, 21б, 23, 25, 25а, 29, 29а, 30, 30а, 32а, 32б, 33, 33а, 33в, 34а, 35, 35а, 35б, 36, 36а, 36б, 36в, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 38в, 40, 40в, 42, 42а, 42б, 44

 

Список жилых домов Курчатовского района, отключаемых с 3 июля 2018 года

Адрес

40 лет Победы, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 14, 15, 16а, 18, 18а, 21, 21а

Александра Шмакова, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 31

Аношкина, 4, 6, 8, 10

Бейвеля, 1, 3, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 48, 52, 54, 54а, 56

Ворошилова, 6б, 8

Габдулы Тукая,9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22

Генерала Мартынова, 6, 8

Захаренко, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3в, 5, 5а, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 11в, 14, 15, 17

Звенигородская, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 58, 62, 64, 66, 68

Комсомольский проспект, 69, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 78б, 79, 80б, 80в, 81, 81а, 81б, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86б, 87, 88, 88а, 89, 89а, 91, 91а, 93, 93а, 94, 99, 100, 101, 101а, 103, 104, 105, 109, 109а, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 132, 132а, 134, 138, 140

Лобырина, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13

Молдавская, 11, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27

Пр. Краснопольский, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Пр. Победы, 350, 354, 354а, 356, 358, 358а, 358б, 360, 360а, 362, 364, 366, 366а, 368, 368а, 368б, 370, 372, 374, 378, 378а, 378б, 380, 380а, 380б, 382, 382а, 384, 384а, 386а, 386б, 386в, 388, 388а, 388б, 392

Профессора Благих, 59, 61, 63, 63а

Салавата Юлаева, 1, 1а, 1в, 3, 3а, 3в, 3г, 6, 8, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Скульптора Головницкого,2, 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14,16, 16а, 16б, 20, 20а, 20б, 24, 26, 28, 32

Солнечная, 11,13, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 26в, 28,40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

Хариса Юсупова, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 72,101, 101а, 103, 105

Чичерина, 1, 2, 4а, 5, 6, 8,13, 15, 15б, 15в, 17, 17а

 

Список жилых домов Центрального района, отключаемых с 3  июля 2018 года

Адрес

Петра Столыпина, 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Петра Сумина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26

 

Локальные источники теплоснабжения июль

 

Фото с сайта yakutsk.news

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