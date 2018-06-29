Четвертый этап отключения горячей воды начнется в Челябинске на следующей неделе

Фото с сайта yakutsk.news

С 3 июля в Челябинске стартует очередной этап опрессовок.

Подготовка котельных, теплосетей и системы теплоснабжения к новому отопительному сезону на четвертом этапе затронет порядка 500 жилых домов, 39 детских садов, 17 школ и 14 больниц в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.

В управлении ЖКХ заявили, что работы продлятся до 17 июля. Однако в некоторые дома горячая вода может вернуться раньше. Также коммунальщики не исключают, что опрессовки могут затянуться из-за аварий и дополнительного ремонта на некоторых объектах.

Список жилых домов Калининского района, отключаемых с 3 июля 2018 года

Адрес 250 лет Челябинска,10, 13, 13а, 14, 15а, 16, 16а, 17, 20, 20а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 42 40 лет Победы,24, 26, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 29в, 29д, 30, 30а, 31, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 36, 36а, 36в, 38, 38а, 38б, 40, 40а Бр. Кашириных, 114, 114а, 116, 118(1), 118(2), 118а, 122, 122а, 124, 132, 132а, 134, 134а, 136, 136а, 138 пр. Победы,295а, 297, 299, 301(1), 301(2), 301а, 303(1), 303(2), 305, 315, 315а, 317, 317а, 321, 323, 331, 333, 333а, 335, 337, 337а Салавата Юлаева,13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 17в, 23, 23а, 25, 25б, 29, 29а Татищева, 266, 268 Чичерина,21, 21б, 23, 25, 25а, 29, 29а, 30, 30а, 32а, 32б, 33, 33а, 33в, 34а, 35, 35а, 35б, 36, 36а, 36б, 36в, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 38в, 40, 40в, 42, 42а, 42б, 44

Список жилых домов Курчатовского района, отключаемых с 3 июля 2018 года

Адрес 40 лет Победы, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 14, 15, 16а, 18, 18а, 21, 21а Александра Шмакова, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 31 Аношкина, 4, 6, 8, 10 Бейвеля, 1, 3, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 48, 52, 54, 54а, 56 Ворошилова, 6б, 8 Габдулы Тукая,9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22 Генерала Мартынова, 6, 8 Захаренко, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3в, 5, 5а, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 11в, 14, 15, 17 Звенигородская, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 58, 62, 64, 66, 68 Комсомольский проспект, 69, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 78б, 79, 80б, 80в, 81, 81а, 81б, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86б, 87, 88, 88а, 89, 89а, 91, 91а, 93, 93а, 94, 99, 100, 101, 101а, 103, 104, 105, 109, 109а, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 132, 132а, 134, 138, 140 Лобырина, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13 Молдавская, 11, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27 Пр. Краснопольский, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Пр. Победы, 350, 354, 354а, 356, 358, 358а, 358б, 360, 360а, 362, 364, 366, 366а, 368, 368а, 368б, 370, 372, 374, 378, 378а, 378б, 380, 380а, 380б, 382, 382а, 384, 384а, 386а, 386б, 386в, 388, 388а, 388б, 392 Профессора Благих, 59, 61, 63, 63а Салавата Юлаева, 1, 1а, 1в, 3, 3а, 3в, 3г, 6, 8, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 Скульптора Головницкого,2, 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14,16, 16а, 16б, 20, 20а, 20б, 24, 26, 28, 32 Солнечная, 11,13, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 26в, 28,40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56 Хариса Юсупова, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 72,101, 101а, 103, 105 Чичерина, 1, 2, 4а, 5, 6, 8,13, 15, 15б, 15в, 17, 17а

Список жилых домов Центрального района, отключаемых с 3 июля 2018 года

Адрес Петра Столыпина, 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Петра Сумина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26

Локальные источники теплоснабжения июль

Фото с сайта yakutsk.news

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