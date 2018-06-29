- 62.7565р. - 0.5345
- 72.9921р. - 0.0963
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29.06.2018 г. | 08:48
Четвертый этап отключения горячей воды начнется в Челябинске на следующей неделе
29.06.2018 г. 13:12
С 3 июля в Челябинске стартует очередной этап опрессовок.
Подготовка котельных, теплосетей и системы теплоснабжения к новому отопительному сезону на четвертом этапе затронет порядка 500 жилых домов, 39 детских садов, 17 школ и 14 больниц в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.
В управлении ЖКХ заявили, что работы продлятся до 17 июля. Однако в некоторые дома горячая вода может вернуться раньше. Также коммунальщики не исключают, что опрессовки могут затянуться из-за аварий и дополнительного ремонта на некоторых объектах.
Список жилых домов Калининского района, отключаемых с 3 июля 2018 года
|
Адрес
|
250 лет Челябинска,10, 13, 13а, 14, 15а, 16, 16а, 17, 20, 20а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 42
|
40 лет Победы,24, 26, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 29в, 29д, 30, 30а, 31, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 36, 36а, 36в, 38, 38а, 38б, 40, 40а
|
Бр. Кашириных, 114, 114а, 116, 118(1), 118(2), 118а, 122, 122а, 124, 132, 132а, 134, 134а, 136, 136а, 138
|
пр. Победы,295а, 297, 299, 301(1), 301(2), 301а, 303(1), 303(2), 305, 315, 315а, 317, 317а, 321, 323, 331, 333, 333а, 335, 337, 337а
|
Салавата Юлаева,13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 17в, 23, 23а, 25, 25б, 29, 29а
|
Татищева, 266, 268
|
Чичерина,21, 21б, 23, 25, 25а, 29, 29а, 30, 30а, 32а, 32б, 33, 33а, 33в, 34а, 35, 35а, 35б, 36, 36а, 36б, 36в, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 38в, 40, 40в, 42, 42а, 42б, 44
Список жилых домов Курчатовского района, отключаемых с 3 июля 2018 года
|
Адрес
|
40 лет Победы, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 14, 15, 16а, 18, 18а, 21, 21а
|
Александра Шмакова, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 31
|
Аношкина, 4, 6, 8, 10
|
Бейвеля, 1, 3, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 48, 52, 54, 54а, 56
|
Ворошилова, 6б, 8
|
Габдулы Тукая,9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22
|
Генерала Мартынова, 6, 8
|
Захаренко, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3в, 5, 5а, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 11в, 14, 15, 17
|
Звенигородская, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 58, 62, 64, 66, 68
|
Комсомольский проспект, 69, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 78б, 79, 80б, 80в, 81, 81а, 81б, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86б, 87, 88, 88а, 89, 89а, 91, 91а, 93, 93а, 94, 99, 100, 101, 101а, 103, 104, 105, 109, 109а, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 132, 132а, 134, 138, 140
|
Лобырина, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13
|
Молдавская, 11, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27
|
Пр. Краснопольский, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29
|
Пр. Победы, 350, 354, 354а, 356, 358, 358а, 358б, 360, 360а, 362, 364, 366, 366а, 368, 368а, 368б, 370, 372, 374, 378, 378а, 378б, 380, 380а, 380б, 382, 382а, 384, 384а, 386а, 386б, 386в, 388, 388а, 388б, 392
|
Профессора Благих, 59, 61, 63, 63а
|
Салавата Юлаева, 1, 1а, 1в, 3, 3а, 3в, 3г, 6, 8, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
|
Скульптора Головницкого,2, 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14,16, 16а, 16б, 20, 20а, 20б, 24, 26, 28, 32
|
Солнечная, 11,13, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 26в, 28,40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
|
Хариса Юсупова, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 72,101, 101а, 103, 105
|
Чичерина, 1, 2, 4а, 5, 6, 8,13, 15, 15б, 15в, 17, 17а
Список жилых домов Центрального района, отключаемых с 3 июля 2018 года
|
Адрес
|
Петра Столыпина, 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
|
Петра Сумина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26
Локальные источники теплоснабжения июль
Фото с сайта yakutsk.news
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