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29.06.2018 г. | 08:48
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Сторонники Алексея Навального привели «смерть с косой» к челябинскому отделению Пенсионного фонда
29.06.2018 г. 12:37
Фото: Борис Золотаревский / facebook.com
В Челябинске состоялся одиночный пикет возле здания регионального отделения ПФР на улице Свободы.
Девушка в образе смерти с косой держала в руках плакат с надписью «Пенсию с собой не заберешь!». Рядом с ней стоял гроб, на котором было написано «Пенсионная реформа».
Также участница пикета призывала горожан прийти на митинг против повышения пенсионного возраста. Сторонники Алексея Навального проведут его в воскресенье, 1 июля, в сквере имени Колющенко. По словам организаторов акции, мероприятие согласовано с местными властями.
Фото: Борис Золотаревский / facebook.com
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