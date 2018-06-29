Сторонники Алексея Навального привели «смерть с косой» к челябинскому отделению Пенсионного фонда

Фото: Борис Золотаревский / facebook.com

В Челябинске состоялся одиночный пикет возле здания регионального отделения ПФР на улице Свободы.

Девушка в образе смерти с косой держала в руках плакат с надписью «Пенсию с собой не заберешь!». Рядом с ней стоял гроб, на котором было написано «Пенсионная реформа».

Также участница пикета призывала горожан прийти на митинг против повышения пенсионного возраста. Сторонники Алексея Навального проведут его в воскресенье, 1 июля, в сквере имени Колющенко. По словам организаторов акции, мероприятие согласовано с местными властями.

Фото: Борис Золотаревский / facebook.com



Все новости за 29.06.2018 г.»