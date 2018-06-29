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29.06.2018 г. | 08:48
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Школьники сняли фильм про челябинский смог
29.06.2018 г. 12:27
Апокалиптический триллер «Режим черного неба», снятый челябинскими школьниками, повествует о проблемах экологии города.
Трейлер появился в пятницу, 29 июня, в группе «Вредные выбросы Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
«Фильм призван обратить внимание к глобальной проблеме города путем повествования красивой истории, а также показать ее необратимые последствия», — отметили создатели картины.
Видео: Даниил Волков / Вредные выбросы г. Челябинск, vk.com
Сейчас фильм проходит стадию озвучки и пост-обработки. Лента увидит свет в конце лета–начале осени 2018 года.
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