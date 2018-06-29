Школьники сняли фильм про челябинский смог

Апокалиптический триллер «Режим черного неба», снятый челябинскими школьниками, повествует о проблемах экологии города.

Трейлер появился в пятницу, 29 июня, в группе «Вредные выбросы Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Фильм призван обратить внимание к глобальной проблеме города путем повествования красивой истории, а также показать ее необратимые последствия», — отметили создатели картины.

Видео: Даниил Волков / Вредные выбросы г. Челябинск, vk.com

Сейчас фильм проходит стадию озвучки и пост-обработки. Лента увидит свет в конце лета–начале осени 2018 года.

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