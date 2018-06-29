Челябинск
- 62.7565р. - 0.5345
- 72.9921р. - 0.0963
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В Челябинске бездомные прошли тестирование на ВИЧ
29.06.2018 г. 12:10
Фото с сайта pravmin74.ru
В Челябинске люди без определенного места жительства приняли участие в проекте «Другая медицина».
Специалисты челябинского областного центра СПИДа в четверг, 28 июня, выезжали в точку сбора бездомных. Бомжам передали одежду и вещи, собранные сотрудниками организации, а затем приступили к тестированию на ВИЧ всех желающих.
На анализ брали слюну. Всего тестирование прошли 15 человек, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Фото с сайта pravmin74.ru
Новости на эту тему
- 22.06.2018 г. В Международный день борьбы с наркоманией челябинцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
- 19.06.2018 г. В Челябинске откроют пункт для анонимного бесплатного тестирования на ВИЧ
- 07.06.2018 г. Жителя Челябинска посадили на пять лет за то, что он заразил двух женщин ВИЧ
- 23.05.2018 г. В Челябинской области зафиксировали снижение смертности от СПИДа на 13%
- 18.05.2018 г. В день памяти жертв СПИДа челябинцы смогут быстро, бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ