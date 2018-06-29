В Челябинске бездомные прошли тестирование на ВИЧ

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске люди без определенного места жительства приняли участие в проекте «Другая медицина».

Специалисты челябинского областного центра СПИДа в четверг, 28 июня, выезжали в точку сбора бездомных. Бомжам передали одежду и вещи, собранные сотрудниками организации, а затем приступили к тестированию на ВИЧ всех желающих.

На анализ брали слюну. Всего тестирование прошли 15 человек, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Фото с сайта pravmin74.ru

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