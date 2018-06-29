УФАС намерено оштрафовать управление культуры Челябинска за нарушения при строительстве ледового городка

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинское УФАС возбудило дело против городского управления культуры за финансирование непрофильной деятельности.

Выяснилось, что МАУ «Городской сад им. А.С. Пушкина», которое отвечает за сооружение ледового городка, выполняло работы, не связанные со сферой культуры. Это были уборка снега, освещение, охрана территории, торговля. На это потратили около 1 млн рублей из выделенных на строительство городка 7 млн из городского бюджета.

Конкурсных процедур на проведение этих работ не проводилось. В УФАС потребовали прекратить финансировать строительство городка на площади Революции МАУ «Городской сад им. А. С. Пушкина» из бюджета. Рассмотрение дела назначили на 9 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта cheladmin.ru

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