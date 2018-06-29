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В Челябинске началась реконструкция памятника Ленину на площади Революции
29.06.2018 г. 11:58
Фото: Александр Полозов
Памятник Ленину на площади Революции в Челябинске закрыли на реставрацию.
Вокруг монумента поставили забор, а постамент оснастили строительными лесами. По плану реконструкция продлится до 31 октября 2018 года.
Решение о реставрации памятника Ленину на главной площади города местные власти приняли осенью 2017 года. В мае 2018 года стало известно, что на замену гранитных плит и антикоррозийную обработку монумента потратят почти 15 млн рублей. Согласно опросу, который провели на «Челябинском эхе», более половины горожан высказались против реконструкции памятника Ленину за счет городского бюджета.
Фото: Александр Полозов
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