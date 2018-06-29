В России в очередной раз отметили День борьбы с наркоманией

Фото с сайта happylady.su

Однако те, кто этой проблемой занимается профессионально, давно разошлись во взглядах на профилактику употребления наркотиков и на то, стоит ли подвергать наркоманов уголовному преследованию.

Говорим об этом в пятницу, 29 июня, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».

Гости в студии: директор некоммерческой организации «Источник надежды» Алексей Тананин и главный нарколог Челябинска Альберт Назмутдинов.

Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта happylady.su

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