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29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В России в очередной раз отметили День борьбы с наркоманией
29.06.2018 г. 10:53
Фото с сайта happylady.su
Однако те, кто этой проблемой занимается профессионально, давно разошлись во взглядах на профилактику употребления наркотиков и на то, стоит ли подвергать наркоманов уголовному преследованию.
Говорим об этом в пятницу, 29 июня, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».
Гости в студии: директор некоммерческой организации «Источник надежды» Алексей Тананин и главный нарколог Челябинска Альберт Назмутдинов.
Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта happylady.su
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