Подозреваемый в челябинском суде порезал себе горло бритвой

Фото с сайта 74.мвд.рф

В четверг, 28 июня, в Центральном районном суде Челябинска мужчина порезал себе горло лезвием от бритвенного станка.

Инцидент произошел, когда подозреваемого доставили в суд из СИЗО. На заседании он достал лезвие изо рта и порезал себе горло, но остался жив. Мужчину увезли в больницу. Предположительно он нанес себе ранение в знак протеста против обвинения в незаконном обороте наркотиков.

Как подсудимый, которого сопровождал конвой, пронес запрещенный предмет в зал, остается неизвестным.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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