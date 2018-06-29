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Подозреваемый в челябинском суде порезал себе горло бритвой
29.06.2018 г. 10:16
Фото с сайта 74.мвд.рф
В четверг, 28 июня, в Центральном районном суде Челябинска мужчина порезал себе горло лезвием от бритвенного станка.
Инцидент произошел, когда подозреваемого доставили в суд из СИЗО. На заседании он достал лезвие изо рта и порезал себе горло, но остался жив. Мужчину увезли в больницу. Предположительно он нанес себе ранение в знак протеста против обвинения в незаконном обороте наркотиков.
Как подсудимый, которого сопровождал конвой, пронес запрещенный предмет в зал, остается неизвестным.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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