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На Шершневском водохранилище для купания откроют только один пляж из трех
29.06.2018 г. 10:13
В региональном управлении МЧС рассказали, где можно безопасно отдохнуть у воды в Челябинске.
В данный момент в городе функционируют четыре пляжа на озере Смолино, а 1 июля такую площадку откроют на Первом озере. На Шершневском водохранилище в этот же день работу начнет только «Белый Парус». Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, «Каспийский берег» и городской пляж не отвечают требованиям безопасности.
На оборудованных местах для отдыха у воды обязательно наличие команды матросов-спасателей, вышки для наблюдения и спасательных плавсредств. Дно водоема должно быть вычищено, зона для купания — огорожена буйками, а поблизости не должны находиться гидротехнические сооружения.
В этом году уже открылась статистика несчастных случаев при купании в неустановленных местах. Во вторник, 26 июня, на Голубом карьере утонул подросток. Он прыгнул с обрыва и ударился о камни, после чего начал тонуть. Спасти его не удалось.
Фото с сайта cheladmin.ru
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