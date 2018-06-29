- 63.291р. + 0.1551
- 73.0884р. - 0.5154
К 2021 году челябинская свалка превратится в зеленый холм
29.06.2018 г. 09:58
Министерство экологии области представило региональной Общественной палате план закрытия челябинской свалки.
Рекультивация полигона на площади в 74 га пройдет в два этапа. Первый — технический. На свалке построят очистные сооружения, а отходы уплотнят и закроют изоляцией, песком и грунтом.
Далее следует биологическая стадия. Специалисты займутся подготовкой плодородного слоя почвы на свалке, в результате чего там вырастет зеленый газон.
По плану работы завершат в 2021 году. Полигон ТБО в Челябинске начнут закрывать с 1 июля. Процесс будет поэтапным, закончить его планируют в сентябре. Вывозить мусор из Челябинска будут на полигон в Полетаево. К этому времени там должна пройти экологическая экспертиза.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 28.06.2018 г. Запрет на вывоз мусора на полигон в Полетаево оспорят в Верховном Суде
- 27.06.2018 г. ФАС наказала министерство тарифного регулирования Челябинской области за высокую цену вывоза мусора
- 21.06.2018 г. Более половины челябинцев жалуются, что их соседи мусорят в подъездах
- 14.06.2018 г. Городскую свалку в Челябинске будут закрывать поэтапно с 1 июля
- 14.06.2018 г. В Челябинске тариф на вывоз мусора вырастет до 120 рублей