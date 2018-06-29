К 2021 году челябинская свалка превратится в зеленый холм

Фото с сайта gubernator74.ru

Министерство экологии области представило региональной Общественной палате план закрытия челябинской свалки.

Рекультивация полигона на площади в 74 га пройдет в два этапа. Первый — технический. На свалке построят очистные сооружения, а отходы уплотнят и закроют изоляцией, песком и грунтом.

Далее следует биологическая стадия. Специалисты займутся подготовкой плодородного слоя почвы на свалке, в результате чего там вырастет зеленый газон.

По плану работы завершат в 2021 году. Полигон ТБО в Челябинске начнут закрывать с 1 июля. Процесс будет поэтапным, закончить его планируют в сентябре. Вывозить мусор из Челябинска будут на полигон в Полетаево. К этому времени там должна пройти экологическая экспертиза.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 29.06.2018 г.»