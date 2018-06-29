Жильцов более 1700 домов в Челябинской области освободят от уплаты взносов на капремонт

Фото с сайта pravmin74.ru

На Южном Урале из программы капитального ремонта исключат ветхие дома.

Поправки в закон об организации проведения капремонта приняли депутаты на заседании Законодательного собрания в четверг, 28 июня. Решение об исключении домов из региональной программы теперь может принимать правительство. Речь идет о зданиях с износом крыши, стен и фундамента свыше 70%. Также правительство будет устанавливать сроки проведения и источники финансирования реконструкции или сноса объектов.

Законопроект снизит риски резкого увеличения взносов на капремонт. Всего в региональную программу включены 1764 ветхих дома. По словам вице-спикера Заксобрания Юрия Карликанова, собираемость платежей в этих домах невысокая, и были случаи, когда здания после реконструкции признавали аварийными и сносили. По мнению депутатов, это является неэффективным расходованием средств фонда капремонта.

Фото с сайта pravmin74.ru

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