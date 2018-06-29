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Персонально ваш. Координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский
29.06.2018 г. 09:45
Фото: Пресс-служба ОНК
Гость программы «Персонально ваш» в пятницу, 29 июня, на «Челябинском эхе» — координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский.
Для чего сохраняется штаб, созданный под президентские выборы 2018 года? Каковы истинные цели проекта «РосЯма»? И в самом ли деле молодых оппозиционеров заботит тема пенсионной реформы?
Присоединяйтесь к беседе на «Челябинском эхе» в 18:05. Будут также трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото: Пресс-служба ОНК
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