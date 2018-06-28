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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске выросли штрафы за сломанные скамейки и припаркованные на газонах машины
28.06.2018 г. 16:41
Депутаты Заксобрания приняли закон об увеличении штрафов за нарушения благоустройства территорий.
Размер санкций многократно увеличили, особенно для юридических лиц. Теперь, например, за парковку на газоне жители будут платить до 5 тыс. рублей, должностные лица — до 30 тыс. рублей, а с организаций могут взять до 200 тыс. рублей. Также вырос размер штрафов за повреждение скамеек, урн, указателей и детских площадок, за ненормативное оформление фасадов, окон и витрин, за расклейку объявлений, нанесение граффити, за несанкционированные свалки.
Предпринимателей будут жестче наказывать незаконную за торговлю и размещение ларьков в неположенных местах, а коммунальщиков — за несвоевременную очистку крыш домов от снега и сосулек.
Фото с сайта zs74.ru
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