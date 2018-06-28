В Челябинске выросли штрафы за сломанные скамейки и припаркованные на газонах машины

Фото с сайта zs74.ru

Депутаты Заксобрания приняли закон об увеличении штрафов за нарушения благоустройства территорий.

Размер санкций многократно увеличили, особенно для юридических лиц. Теперь, например, за парковку на газоне жители будут платить до 5 тыс. рублей, должностные лица — до 30 тыс. рублей, а с организаций могут взять до 200 тыс. рублей. Также вырос размер штрафов за повреждение скамеек, урн, указателей и детских площадок, за ненормативное оформление фасадов, окон и витрин, за расклейку объявлений, нанесение граффити, за несанкционированные свалки.

Предпринимателей будут жестче наказывать незаконную за торговлю и размещение ларьков в неположенных местах, а коммунальщиков — за несвоевременную очистку крыш домов от снега и сосулек.

Фото с сайта zs74.ru

Все новости за 28.06.2018 г.»