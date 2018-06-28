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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Авиакомпания Nordavia в конце июля откроет прямые рейсы из Челябинска в Сочи
28.06.2018 г. 16:39
Nordavia станет пятой авиакомпанией, которая откроет рейсы Челябинск — Сочи.
Самолеты станут отправляться на юг раз в неделю. Из Челябинска рейсы будут выполняться по вторникам в 06:15, обратные — по понедельникам в 23:50. Время в полете — 3 часа 25 минут. Цены на билеты начинаются от 8 тыс. 675 рублей. Программа продлится до 18 сентября.
Nordavia станет пятой авиакомпанией, которая открыла в Челябинске это направление. Сейчас в Сочи напрямую летают «Уральские авиалинии», Red Wings, «ИжАвиа» и NordWind.
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