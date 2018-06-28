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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
В Златоусте прошел пикет мусоровозов
28.06.2018 г. 16:37
Коммунальщики в Златоусте пикетировали городскую администрацию в знак протеста против новой системы сбора мусора.
Акция началась в четверг, 28 июня, в 8:00. К зданию городской администрации подъехали около 15 автомобилей коммунальных служб. На лобовом стекле каждого из них была растяжка с обозначением сферы деятельности: «Вывоз мусора», «Вывоз ЖБО», «Снабжение». Свои действия участники акции никак не комментировали и не выдвигали никаких официальных требований.
В 12:00 техника уехала с площади. В сообществе «ЖКХ Златоуст» во «ВКонтакте» предположили, что таким образом местные коммунальщики протестовали против новой системы сбора и вывоза мусора. Она начнет действовать с 1 июля, когда в Златоусте приступит к работе региональный оператор — компания «Центр коммунального сервиса».
Фото с сайта vk.com/gkh_zlatoust
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