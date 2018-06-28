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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Зарплата врачей в Челябинской области превысила 63 тыс. рублей
28.06.2018 г. 15:37
Фото с сайта doctorpiter.ru
Директор челябинского территориального ФОМС Ирина Михалевская рассказала о заработках медицинского персонала на Южном Урале.
По состоянию на 1 июня 2018 года в Челябинской области размер средней зарплаты врачей составил 63,34 тыс. рублей. Медсестры получают порядка 30 тыс. рублей в месяц, сообщила Ирина Михалевская.
«Ежемесячный мониторинг уровня заработной платы медицинского персонала показывает выполнение плановых индикативных показателей по всем категориям», — подчеркнула она.
Фото с сайта doctorpiter.ru
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