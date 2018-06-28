В Магнитогорске мать оставила младенца в запертой машине на жаре

Видео с малышом, запертым в машине, возмутило пользователей соцсетей из Магнитогорска.

Плачущего в машине младенца увидели утром в четверг, 28 июня. Местная жительница отводила своего ребенка в детский сад. Ее внимание привлекли крики из припаркованного неподалеку автомобиля. В запертой машине громко плакал грудной ребенок, пристегнутый ремнями в детском кресле.

Мать малыша вернулась 10 минут спустя. На вопрос, почему ребенок остался один в машине на солнце, она ответила: «Пусть орет. Я ему щелку в окне приоткрыла».

Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск». Это вызвало бурную негативную реакцию пользователей в комментариях. Один из них напомнил, что мать ребенка нарушила закон. В июле 2017 года были приняты поправки в пункт 12.8 ПДД, которые запрещают оставлять в транспортном средстве на время стоянки ребенка в возрасте младше семи лет без присмотра взрослых.

Видео: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

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