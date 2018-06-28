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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
В Магнитогорске мать оставила младенца в запертой машине на жаре
28.06.2018 г. 16:53
Видео с малышом, запертым в машине, возмутило пользователей соцсетей из Магнитогорска.
Плачущего в машине младенца увидели утром в четверг, 28 июня. Местная жительница отводила своего ребенка в детский сад. Ее внимание привлекли крики из припаркованного неподалеку автомобиля. В запертой машине громко плакал грудной ребенок, пристегнутый ремнями в детском кресле.
Мать малыша вернулась 10 минут спустя. На вопрос, почему ребенок остался один в машине на солнце, она ответила: «Пусть орет. Я ему щелку в окне приоткрыла».
Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск». Это вызвало бурную негативную реакцию пользователей в комментариях. Один из них напомнил, что мать ребенка нарушила закон. В июле 2017 года были приняты поправки в пункт 12.8 ПДД, которые запрещают оставлять в транспортном средстве на время стоянки ребенка в возрасте младше семи лет без присмотра взрослых.
Видео: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com
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