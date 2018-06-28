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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Лось спровоцировал ДТП в Ленинградской области, в котором погибли два жителя Челябинска
28.06.2018 г. 15:27
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Ленинградской область на шоссе вышел лось, из-за которого случилось ДТП.
Все случилось на Мурманском шоссе возле поселка имени Морозова. Автомобиль Daewoo Nexia сбил животное, после этого слетел в кювет и врезался в столб. В машине ехали челябинцы. Двое погибли, один получил травмы. Чтобы достать пострадавшего и тела умерших, спасателям пришлось распилить иномарку.
Как сообщает 78.ru, за день до аварии расположенная недалеко от места происшествия ТЭЦ «приютила» троих лосей. Есть предположение, что причиной ДТП мог стать один из них.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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