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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Рособрнадзор вернул аккредитацию челябинскому педагогическому университету
28.06.2018 г. 14:59
Семь направлений подготовки челябинского педуниверситета вновь имеют государственную аккредитацию.
В Рособрнадзоре отметили, что руководство и профессорско-преподавательский состав университета сделали все возможное для возобновления аккредитации. В вузе вовремя внесли требуемые изменения в учебные программы и добавили недостающую информацию на сайт.
Аккредитацию вернули направлению «Образование и педагогические науки», а также бакалавриату и магистратуре «Социологии и социальной работы», бакалавриату «Языкознания и литературоведения» и аспирантуре «Экономики и управления».
В данный момент у студентов выпускных курсов в соответствии с учебными планами проходят госэкзамены. Также, несмотря на отзыв аккредитации, в вузе не прекращали прием абитуриентов.
Фото с сайта obrnadzor.gov.ru
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