Рособрнадзор вернул аккредитацию челябинскому педагогическому университету

Фото с сайта obrnadzor.gov.ru

Семь направлений подготовки челябинского педуниверситета вновь имеют государственную аккредитацию.

В Рособрнадзоре отметили, что руководство и профессорско-преподавательский состав университета сделали все возможное для возобновления аккредитации. В вузе вовремя внесли требуемые изменения в учебные программы и добавили недостающую информацию на сайт.

Аккредитацию вернули направлению «Образование и педагогические науки», а также бакалавриату и магистратуре «Социологии и социальной работы», бакалавриату «Языкознания и литературоведения» и аспирантуре «Экономики и управления».

В данный момент у студентов выпускных курсов в соответствии с учебными планами проходят госэкзамены. Также, несмотря на отзыв аккредитации, в вузе не прекращали прием абитуриентов.

Фото с сайта obrnadzor.gov.ru

Все новости за 28.06.2018 г.»