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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинской области МЧС объявило экстренное предупреждение из-за усиления ветра
28.06.2018 г. 13:53
Фото с сайта 66.mchs.gov.ru
На Южном Урале ожидается шквальный ветер с порывами до 25 м/с.
По данным гидрометцентра, вечером в четверг, 28 июня, а также ночью и днем в пятницу, 29 июня, в Челябинской области ожидаются сильные дожди с грозами и градом. Порывы ветра будут достигать 25 м/с и более.
В региональном управлении МЧС объявили экстренное предупреждение. Южноуральцам советуют в ветреную погоду не находиться рядом с деревьями и рекламными конструкциями. При сильном ливне пешеходов просят избегать подземных переходов и других заглубленных помещений. Автолюбителям, которых дождь застал на трассе, советуют припарковаться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень.
Фото с сайта 66.mchs.gov.ru
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