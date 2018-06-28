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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске отменят налог на имущество для гостиниц с рейтингом выше трех звезд
28.06.2018 г. 13:36
Фото с сайта zs74.ru
Депутаты Заксобрания приняли законопроект о налоговых льготах для гостиничного бизнеса.
Поправки к закону «О налоге на имущество организаций» утвердили сразу в трех чтениях на заседании Заксобрания, которое прошло в четверг, 28 июня.
Нулевая ставка налога на имущество будет действовать для отелей с рейтингом от трех звезд. По словам главы регионального минэконома Сергея Смольникова, это поспособствует развитию туризма и станет хорошим стимулом для гостиничного бизнеса в преддверии саммитов ШОС и БРИКС.
Выпадающие доходы бюджета оценили почти в 17 млн рублей в год, однако власти рассчитывают, что эти деньги будут реинвестированы в экономику региона. Льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Фото с сайта zs74.ru
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