В Челябинске отменят налог на имущество для гостиниц с рейтингом выше трех звезд

Фото с сайта zs74.ru

Депутаты Заксобрания приняли законопроект о налоговых льготах для гостиничного бизнеса.

Поправки к закону «О налоге на имущество организаций» утвердили сразу в трех чтениях на заседании Заксобрания, которое прошло в четверг, 28 июня.

Нулевая ставка налога на имущество будет действовать для отелей с рейтингом от трех звезд. По словам главы регионального минэконома Сергея Смольникова, это поспособствует развитию туризма и станет хорошим стимулом для гостиничного бизнеса в преддверии саммитов ШОС и БРИКС.

Выпадающие доходы бюджета оценили почти в 17 млн рублей в год, однако власти рассчитывают, что эти деньги будут реинвестированы в экономику региона. Льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Фото с сайта zs74.ru

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