ЮУрГУ вошел в сотню лучших вузов России по версии Forbes

Фото с сайта www.susu.ru

Журнал Forbes представил первый собственный рейтинг вузов России.

По словам авторов, учитывались не только научная деятельность и качество образования университетов, но и карьерные достижения их выпускников. Всего исследовали 600 вузов и биографии более 1600 представителей российской элиты.

«Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников (максимум 20 баллов)», — отметили составители рейтинга.

На первой строчке — Российская экономическая школа (итоговый балл составил 50,73), Президентская академия (50,30 балла) и Московский физико-технический институт (49,92 балла). МГИМО и МГУ занимают соответственно пятое и шестое места (48,90 и 48,38 балла). Также в список лучших вузов по версии Forbes вошел Южно-Уральский государственный университет. Он занял 90-ю позицию. Итоговый балл ЮУрГУ — 36,07.

Фото с сайта www.susu.ru

Все новости за 28.06.2018 г.»