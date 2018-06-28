- 63.1359р. + 0.3451
- 73.6038р. + 0.1951
-
27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
ЮУрГУ вошел в сотню лучших вузов России по версии Forbes
28.06.2018 г. 12:39
Журнал Forbes представил первый собственный рейтинг вузов России.
По словам авторов, учитывались не только научная деятельность и качество образования университетов, но и карьерные достижения их выпускников. Всего исследовали 600 вузов и биографии более 1600 представителей российской элиты.
«Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников (максимум 20 баллов)», — отметили составители рейтинга.
На первой строчке — Российская экономическая школа (итоговый балл составил 50,73), Президентская академия (50,30 балла) и Московский физико-технический институт (49,92 балла). МГИМО и МГУ занимают соответственно пятое и шестое места (48,90 и 48,38 балла). Также в список лучших вузов по версии Forbes вошел Южно-Уральский государственный университет. Он занял 90-ю позицию. Итоговый балл ЮУрГУ — 36,07.
Фото с сайта www.susu.ru
- 25.06.2018 г. На базе ЮУрГУ заработает академия Samsung
- 07.06.2018 г. ЮУрГУ вошел в рейтинг 1000 лучших университетов мира
- 31.05.2018 г. Новое общежитие ЮУрГУ, которое построят к саммиту ШОС, будет рассчитано на 1,5 тыс. мест
- 25.04.2018 г. Два южноуральских вуза не смогут набирать бюджетников по нескольким специальностям
- 13.04.2018 г. Челябинские ученые запатентовали футболку с бесконтактным ЭКГ