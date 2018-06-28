Запрет на вывоз мусора на полигон в Полетаево оспорят в Верховном Суде

Фото с сайта vkirove.ru

Министерство экологии Челябинской области обратилось в Верховный Суд с требованием пересмотреть дело о свалке в Полетаево.

В мае жители близлежащего поселка через челябинский областной суд добились признания недействительной территориальной схемы по размещению ТБО на новом полигоне. Однако, по словам первого замминистра экологии области Яны Куприковой, в ведомстве внесли изменения в схему и утвердили ее новый вариант.

Решение Челябинского областного суда в законную силу еще не вступило. Его региональное минэкологии намерено оспорить в Верховном Суде. По словам министра экологии региона Сергея Лихачева, весь мусор из Челябинска начнут вывозить в Полетаево в сентябре, когда завершится процесс поэтапного закрытия городской свалки. Он подчеркнул, что это является временной мерой. Мусор в Полетаево будут возить до тех пор, пока не построят полигон ТБО в Чишме.

Фото с сайта vkirove.ru

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