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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Запрет на вывоз мусора на полигон в Полетаево оспорят в Верховном Суде
28.06.2018 г. 12:07
Министерство экологии Челябинской области обратилось в Верховный Суд с требованием пересмотреть дело о свалке в Полетаево.
В мае жители близлежащего поселка через челябинский областной суд добились признания недействительной территориальной схемы по размещению ТБО на новом полигоне. Однако, по словам первого замминистра экологии области Яны Куприковой, в ведомстве внесли изменения в схему и утвердили ее новый вариант.
Решение Челябинского областного суда в законную силу еще не вступило. Его региональное минэкологии намерено оспорить в Верховном Суде. По словам министра экологии региона Сергея Лихачева, весь мусор из Челябинска начнут вывозить в Полетаево в сентябре, когда завершится процесс поэтапного закрытия городской свалки. Он подчеркнул, что это является временной мерой. Мусор в Полетаево будут возить до тех пор, пока не построят полигон ТБО в Чишме.
Фото с сайта vkirove.ru
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