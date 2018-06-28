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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
На площадку нового терминала челябинского аэропорта завозят технику и стройматериалы
28.06.2018 г. 12:01
Фото с сайта vk.com/cekport
В Челябинске началась активная фаза реконструкции аэропорта.
Об этом шла речь в ходе совещания у губернатора по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Директор по эксплуатации «Челябинского авиапредприятия» Алексей Слюняев доложил, что в данный момент на площадку нового терминала внутренних линий завозят строительную технику, оборудование и материалы.
Также на совещании обсудили сокращение количества наружной рекламы в центре города. Заместитель главы Челябинска по социальному развитию Игорь Лопаткин заявил, что в течение 2019 года демонтируют 150 конструкций в связи с окончанием договоров аренды. Также в городе уберут рекламные растяжки над дорогами.
Фото с сайта vk.com/cekport
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