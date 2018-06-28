На площадку нового терминала челябинского аэропорта завозят технику и стройматериалы

Фото с сайта vk.com/cekport

В Челябинске началась активная фаза реконструкции аэропорта.

Об этом шла речь в ходе совещания у губернатора по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Директор по эксплуатации «Челябинского авиапредприятия» Алексей Слюняев доложил, что в данный момент на площадку нового терминала внутренних линий завозят строительную технику, оборудование и материалы.

Также на совещании обсудили сокращение количества наружной рекламы в центре города. Заместитель главы Челябинска по социальному развитию Игорь Лопаткин заявил, что в течение 2019 года демонтируют 150 конструкций в связи с окончанием договоров аренды. Также в городе уберут рекламные растяжки над дорогами.

Фото с сайта vk.com/cekport

Все новости за 28.06.2018 г.»