В Челябинске научно-производственное предприятие работало без разрешения на выбросы

Фото с сайта znamkaluga.ru

Прокуратура оштрафовала челябинское НПП «Нихром» за экологические нарушения.

В ходе проверки выяснилось, что у предприятия не было разрешения на загрязнение окружающей среды. Там не провели инвентаризацию и нормирование выбросов, а в работе очистных установок допускались нарушения.

По результатам проверки в надзорном ведомстве возбудили дело об административном правонарушении. НПП «Нихром» оштрафовали на 210 тыс. рублей, а от руководителя предприятия потребовали устранить экологические нарушения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта znamkaluga.ru

Все новости за 28.06.2018 г.»