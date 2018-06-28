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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске научно-производственное предприятие работало без разрешения на выбросы
28.06.2018 г. 11:32
Фото с сайта znamkaluga.ru
Прокуратура оштрафовала челябинское НПП «Нихром» за экологические нарушения.
В ходе проверки выяснилось, что у предприятия не было разрешения на загрязнение окружающей среды. Там не провели инвентаризацию и нормирование выбросов, а в работе очистных установок допускались нарушения.
По результатам проверки в надзорном ведомстве возбудили дело об административном правонарушении. НПП «Нихром» оштрафовали на 210 тыс. рублей, а от руководителя предприятия потребовали устранить экологические нарушения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта znamkaluga.ru
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