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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
Копейскую мэрию в судебном порядке обязали заняться выгребными ямами
28.06.2018 г. 11:27
Фото с сайта santex1.ru
Прокуратура через суд потребовала от администрации Копейска наладить водоотведение в поселке Вахрушево.
В марте 2018 года сотрудники регионального минэкологии и Роспотребнадзора вместе с представителями мэрии и управляющей компании выявили неполадки водоотведения. Во время весеннего паводка в поселке переполнились выгребные ямы.
Прокуратура через суд потребовала от администрации Копейска разработать схему водоснабжения и водоотведения в Вахрушево. Также мэрию обязали принять меры по предотвращению подтоплений и обеспечить поселок питьевой водой, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото с сайта santex1.ru
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