Копейскую мэрию в судебном порядке обязали заняться выгребными ямами

Фото с сайта santex1.ru

Прокуратура через суд потребовала от администрации Копейска наладить водоотведение в поселке Вахрушево.

В марте 2018 года сотрудники регионального минэкологии и Роспотребнадзора вместе с представителями мэрии и управляющей компании выявили неполадки водоотведения. Во время весеннего паводка в поселке переполнились выгребные ямы.

Прокуратура через суд потребовала от администрации Копейска разработать схему водоснабжения и водоотведения в Вахрушево. Также мэрию обязали принять меры по предотвращению подтоплений и обеспечить поселок питьевой водой, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото с сайта santex1.ru

Все новости за 28.06.2018 г.»