В Челябинске сотрудник МЧС въехал в автомобиль депутата ЗСО Владимира Горнова

Фото с сайта 74.мвд.рф

На автодороге «Меридиан» произошло ДТП с участием автомобиля депутата областного Заксобрания.

Авария случилась утром в четверг, 28 июня, около бывшего поста ГАИ на Троицком тракте. Внедорожник Lexus, в котором ехал Владимир Горнов, резко затормозил из-за повернувшей в сторону кольца на АМЗ машины. В это время в него врезался автомобиль Honda, за рулем которого был сотрудник МЧС в форме.

«Ехавший впереди автомобиль нарушил правила дорожного движения. Виновник ДТП скрылся. Никто не пострадал», — приводит URA.RU слова депутата.

Владимира Горнова избрали депутатом Законодательного собрания от копейского округа №20 в 2015 году. Также он занимает пост руководителя региональной общественной приемной Дмитрия Медведева.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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