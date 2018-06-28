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27.06.2018 г. | 09:06Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске сотрудник МЧС въехал в автомобиль депутата ЗСО Владимира Горнова
28.06.2018 г. 11:09
На автодороге «Меридиан» произошло ДТП с участием автомобиля депутата областного Заксобрания.
Авария случилась утром в четверг, 28 июня, около бывшего поста ГАИ на Троицком тракте. Внедорожник Lexus, в котором ехал Владимир Горнов, резко затормозил из-за повернувшей в сторону кольца на АМЗ машины. В это время в него врезался автомобиль Honda, за рулем которого был сотрудник МЧС в форме.
«Ехавший впереди автомобиль нарушил правила дорожного движения. Виновник ДТП скрылся. Никто не пострадал», — приводит URA.RU слова депутата.
Владимира Горнова избрали депутатом Законодательного собрания от копейского округа №20 в 2015 году. Также он занимает пост руководителя региональной общественной приемной Дмитрия Медведева.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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