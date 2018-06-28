Рабочего из Челябинска придавило насмерть на заводе в Башкирии

Фото с сайта news.sputnik.ru

Гострудинспекция Башкирии расследует инцидент на территории ПАО «ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение» в связи со смертью сотрудника.

Трагический инцидент на предприятии произошел в понедельник, 25 июня. Рабочие проводили демонтаж токарно-карусельного станка SC-17. В какой-то момент оборудование весом около двух тонн упало. В результате 40-летнего водителя грузовика придавило. Его доставили в больницу, где он скончался.

Также пострадал слесарь, который пытался оказать помощь водителю. Он повредил ключицу.

В пресс-службе ПАО «ОДК-УМПО» агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили, что оба мужчины не являются сотрудниками объединения. Они являются работниками челябинской компании «Техинвест». На башкирском предприятии они работали по договору о гарантийном обслуживании после проведенного ранее капитального ремонта станка.

Для расследования происшествия сформирована комиссия во главе с представителем Гострудинспекции.

Фото с сайта news.sputnik.ru

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